Кадыров объяснил причины передачи полномочий главе правительства Чечни

​Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил причины, по которым возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Об этом Кадыров написал в Telegram.

«Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп», — заявил Кадыров.

По его словам, на последующие дни у него были запланированы несколько командировок, поэтому он был вынужден на время передать управление республикой, чтобы Чечня была представлена на этих «серьезных мероприятиях».

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально. С 16 февраля в полном объеме выполняю свои должностные обязанности», — пояснил глава Чечни.