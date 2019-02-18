МИД обвинил США в создании «разделительных линий» на Ближнем Востоке

МИД обвинил США в создании «разделительных линий» на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что итоги конференции по Ближнему Востоку в Варшаве стали иллюстрацией курса США на создание «разделительных линий» в регионе. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Конференция в Варшаве стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых «разделительных линий», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что это — «фирменный стиль» американской администрации, которая уже давно «делает ставку на навязывание односторонних рецептов, наподобие пресловутой «сделки века».

«В этом же ряду практика сколачивания «коалиций по интересам» — как, например, задуманное к формированию на антииранской основе «Ближневосточное НАТО», — добавила дипломат.