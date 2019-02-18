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ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Партнер OneWeb в России прокомментировал получение контроля в СП

Представитель «дочки» «Роскосмоса» АО «Спутниковая система «Гонец» прокомментировал увеличение доли в совместном предприятии с британской OneWeb. В компании рассчитывают, что это позволит запустить проект в России. «В спутниковой системе «Гонец» надеются, что принятые меры будут способствовать согласованию нерешенных вопросов реализации проекта OneWeb на территории Российской Федерации при строгом соблюдении национальных российских интересов», — сообщил РБК представитель «Гонца».

Британский проект OneWeb ставит своей целью обеспечить высокоскоростной доступ к интернету на территории всей планеты к 2027 году. Для этого предполагается создать орбитальную группировку из 900 спутников. Компания привлекла более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group Ричарда Брэнсона, Qualcomm, MDA, Grupo Salinas, а также SoftBank.

В 2017 году OneWeb зарегистрировала в России ООО «УанВеб», в котором получила 60%, а оставшиеся акции получил «Гонец». Однако возможность легальной работы спутниковой системы OneWeb в России находится под вопросом. Против выступает Федеральная служба безопасности (ФСБ), считая, что проект может представлять угрозу национальной безопасности. «Роскосмос» поддерживает проект, считая, что он будет реализован в любом случае и было бы лучше, чтобы это произошло при участии России.

Согласно данным СПАРК, в середине февраля доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла до 51%, доля структуры OneWeb снизилась до 49%.

Кроме того, как ранее рассказывали РБК несколько источников на рынке телекоммуникаций, бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров в конце прошлого года собирал пул инвесторов в России для приобретения 12,5% акций головной компании OneWeb. Предложение участвовать в проекте поступало нескольким бизнесменам, рассказывали они РБК. Однако сам Никифоров и OneWeb никак не комментировали эту информацию.

OneWeb не ответила на вопрос РБК о снижении доли в «УанВебе».
Теги: OneWeb, «Роскосмос», ФСБ России, спутниковая связь
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