Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела

Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела

О том, что основатель инвестфонда является бенефициаром банка «Восточный» и контролирует «Первое коллекторское бюро», заявляло следствие. В Baring Vostok отметили, что эта информация «вводит общественность в заблуждение»

Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В инвестиционном фонде Baring Vostok заявили, что арестованный накануне по делу о хищении 2,5 млрд руб. основатель организации Майкл Калви никогда не являлся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный» и бенефициаром «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) (обе эти организации фигурируют в его деле). Об этом говорится в поступившем РБК заявлении Baring Vostok. Со сделкой именно этих организаций связано производство.

О том, что Калви контролирует обе эти компании, указывал на заседании следователь. Однако, по версии представителей инвестиционного фонда, «эта информация не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно активов Baring Vostok и полномочий Калви».

«Данные компании (банк «Восточный» и «Первое коллекторское бюро». — РБК) являются портфельными инвестициями фондов Baring Vostok, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций», — отметили в инвесфонде. «Бенефициарами долей Baring Vostok в портфельных компаниях фактически являются инвесторы в фонды Baring Vostok, подавляющее большинство которых — это представители ведущих международных инвесторов», — добавили в пресс-службе.​ Остальных деталей в компании не привели.

На прошлой неделе Калви, а также еще пятерых фигурантов дела — партнера инвестфонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова, сотрудников фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина и советника главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексея Кордичева (экс-главу правления банка «Восточный») арестовали до 13 апреля. Производство против них связано со сделкой банка «Восточный» с компанией «Первое коллекторское бюро». По версии следствия, в 2017 году ПКБ в счет погашения долга перед «Восточным» уступил банку пакет акций компании International Financial Technology Group S.C.A, при этом цена акций была завышена с 600 тыс. до 2,5 млрд руб.