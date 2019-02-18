Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,30 -0,35 EUR Бирж. 74,92 -0,35 Brent 65,54 2,76% USD Нал. 66,95 65,59 EUR Нал. 75,79 74,37 USD ЦБ 66,70 0,16 EUR ЦБ 75,25 0,20 EUR/USD 1,1297 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 763,59 29,29 IMOEX 2 490,16 1,19% RTSI 1 177,50 1,83% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 66,7 (+0,16) Quote, 15 фев, 13:39
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 75,25 (+0,2) Quote, 15 фев, 13:39
Глава «Техмаша» анонсировал разработку «умных взрывателей» для РСЗО Политика, 04:49 Британия заявила об усилении позиций в Арктике для защиты НАТО от России Политика, 04:46 Российские инженеры разработают космическую яхту для туристов Общество, 04:30 Десятки тысяч цыплят сгорели при пожаре на птицеферме в Японии Общество, 03:53 СМИ сообщили об отказе от SSJ100 его единственного эксплуатанта в Европе Бизнес, 03:42 В Минбороны подсчитали количество служивших в Сирии военных полицейских Общество, 03:24 СМИ сообщили о предстоящем визите Трампа в Японию Политика, 02:52 Синоптики предупредили москвичей о 10-градусных морозах Общество, 02:38 Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность из-за героизации Бандеры Политика, 02:30 PDVSA назвала «фейком» информацию о заморозке ее счетов в Газпромбанке Бизнес, 01:53 Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС Политика, 01:40 Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела Общество, 01:08 В США назвали условие прекращения поддержки оппозиции в Сирии Политика, 01:05 Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике Общество, 00:32
Дело Baring Vostok ,  
0 
Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела
О том, что основатель инвестфонда является бенефициаром банка «Восточный» и контролирует «Первое коллекторское бюро», заявляло следствие. В Baring Vostok отметили, что эта информация «вводит общественность в заблуждение»
Майкл Калви (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В инвестиционном фонде Baring Vostok заявили, что арестованный накануне по делу о хищении 2,5 млрд руб. основатель организации Майкл Калви никогда не являлся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный» и бенефициаром «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) (обе эти организации фигурируют в его деле). Об этом говорится в поступившем РБК заявлении Baring Vostok. Со сделкой именно этих организаций связано производство.

О том, что Калви контролирует обе эти компании, указывал на заседании следователь. Однако, по версии представителей инвестиционного фонда, «эта информация не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно активов Baring Vostok и полномочий Калви».

«Данные компании (банк «Восточный» и «Первое коллекторское бюро». — РБК) являются портфельными инвестициями фондов Baring Vostok, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций», — отметили в инвесфонде. «Бенефициарами долей Baring Vostok в портфельных компаниях фактически являются инвесторы в фонды Baring Vostok, подавляющее большинство которых — это представители ведущих международных инвесторов», — добавили в пресс-службе.​ Остальных деталей в компании не привели.

Финансы
Почему задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok

На прошлой неделе Калви, а также еще пятерых фигурантов дела — партнера инвестфонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова, сотрудников фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина и советника главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексея Кордичева (экс-главу правления банка «Восточный») арестовали до 13 апреля. Производство против них связано со сделкой банка «Восточный» с компанией «Первое коллекторское бюро». По версии следствия, в 2017 году ПКБ в счет погашения долга перед «Восточным» уступил банку пакет акций компании International Financial Technology Group S.C.A, при этом цена акций была завышена с 600 тыс. до 2,5 млрд руб.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Калви, как считает сторона обвинения, убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. Кроме того, основатель инвестфонда, по версии следователей, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг. Показания на сотрудников Baring Vostok дал, в том числе, акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Калви это объяснил корпоративным конфликтом. Предъявленные ему обвинения он не признал.

Baring Vostok занимается вложениями на территории России и стран СНГ. Суммарный привлеченный капитал компании составляет более $3,7 млрд. Среди ее активов — миноритарные доли в крупном региональном операторе связи «ЭР-Телеком», интернет-проектах Ivi, Profi.ru, Skyeng и ИT-компании 1С.

Кого задержали в связи с коммерческим спором вокруг банка «Восточный»

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok

Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал ​фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. ​«Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда.

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok

Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.

Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok

Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.

Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok

Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»

Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка.

Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро

Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».

Авторы: Евгения Маляренко, Анна Пустякова
Теги: Baring Vostok, Майкл Калви
Материалы по теме
Суд арестовал фигуранта дела Baring Vostok Майкла Калви
Политика
Почему задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok
Финансы
Путину доложили о деле против основателя Baring Vostok
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter