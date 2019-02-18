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Чемезов пообещал до конца года поставить С-400 Турции

Контракт по поставке зенитных ракетных систем С-400 в Турцию будет выполнен до конца 2019 года, заявил журналистам гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает корреспондент РБК.

«До конца этого года мы завершим все поставки», — сказал Чемезов, участвующий в выставке IDEX-2019 в ОАЭ.

Соглашение о поставках четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд Россия и Турция заключили в декабре 2017-го. Спустя год стало известно, что Вашингтон предложил Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд.

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Эрдоган отказался разорвать контракт по C-400 ради поставок Patriot

Источник газеты Hurriet Daily News в администрации Белого дома утверждал, что если Турция не откажется от покупки С-400, США могут отказаться от поставок Patriot. По его словам, сделка будет противоречить закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от поставок российских комплексов. «Мы заключили сделку с Россией по С-400, так что не может быть и речи о том, чтобы мы повернули назад. Вот и все», — сказал он. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что республика откажется от Patriot в случае, если США потребуют аннулировать контракт о поставке С-400.

Теги: С-400, Сергей Чемезов, Турция
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