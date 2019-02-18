Чемезов пообещал до конца года поставить С-400 Турции

Контракт по поставке зенитных ракетных систем С-400 в Турцию будет выполнен до конца 2019 года, заявил журналистам гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает корреспондент РБК.

«До конца этого года мы завершим все поставки», — сказал Чемезов, участвующий в выставке IDEX-2019 в ОАЭ.

Соглашение о поставках четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд Россия и Турция заключили в декабре 2017-го. Спустя год стало известно, что Вашингтон предложил Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд.

Источник газеты Hurriet Daily News в администрации Белого дома утверждал, что если Турция не откажется от покупки С-400, США могут отказаться от поставок Patriot. По его словам, сделка будет противоречить закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).