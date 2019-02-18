СМИ сообщили о последствиях сильного ветра в Москве

Сильный ветер в ночь на понедельник, 18 февраля, повалил семь деревьев в Москве, в результате чего два автомобиля получили повреждения, рассказал «РИА Новости» неназванный представитель экстренных служб.

По его словам, пострадавших из-за непогоды нет. Собеседник агентства добавил, что ночью также упал столб со светофором в районе дома №6 на Русаковской улице. Источник ТАСС отметил, что упавшие деревья уже убрали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что не обладают информацией об упавших деревьях. РБК направил запрос в департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и в пресс-службу префектуры ЦАО.

Накануне, 17 февраля, в мэрии Москвы предупредили, что скорость ветра в ночь на понедельник может достигать 22 м/с. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции, а автомобилистам — не оставлять машины рядом с деревьями. «Укрыться от ветра лучше всего в метро, подземном переходе или любом здании», — добавили в мэрии.