Власти посоветовали москвичам спрятаться от ветра в метро

Столичная мэрия рекомендовала москвичам прятаться от сильного ветра в метро, подземных переходах и любых зданиях. Там подчеркнули, что временные строения, например торговые палатки и павильоны, автобусные остановки или навесы, в качестве укрытия не подойдут.

Пешеходам также посоветовали обходить шаткие конструкции, а автомобилистам — парковаться в гаражах либо вдали от деревьев.

Как отмечает мэрия, в ночь на 18 февраля в Москве ожидается ветер с порывами 22 м/с, кроме того, на дорогах будет сильная гололедица. Как ожидается, сильный ветер сохранится в столице до утра понедельника.

В центре «Фобос» ранее сообщили, что 18 февраля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, минус 4–6 градусов ночью и минус 3– 5 градусов днем. В ночь на вторник температура опустится до минус 9–11 градусов. Днем 19 февраля в Москве ожидается 0 — минус 2 градуса.