В Неаполе по подозрению в связях с мафией задержали 30 человек

В Неаполе по подозрению в связях с мафией задержали 30 человек

Итальянские карабинеры в ходе рейда в Неаполе задержали 30 человек, предположительно связанных с мафиозным кланом «Секуино», пишет агентство ANSA.

Правоохранители получили два постановления об аресте, в них говорится, что подозреваемым вменяют связи с мафией, вымогательство, а также незаконную торговлю оружием и наркотиками. Как отмечает агентство, клан «Секуино» ведет борьбу за контроль над районом Рионе Санита, который расположен к северу от исторического центра Неаполя.

Следствие считает, что подозреваемые выполняли приказы лидеров клана — братьев Сальваторе и Николы Секуино, которые в настоящий момент отбывают наказание в тюрьме.

В ноябре 2017 года в Неаполе в ходе спецоперации задержали 40 членов мафиозного клана «Ло Русо», их обвинили в создании преступного сообщества, ввозе наркотиков из-за рубежа, а также незаконной торговле и ношении оружия.