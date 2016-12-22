Итальянская полиция задержала более 40 членов мафии
Общество, 14:32
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Итальянская полиция задержала более 40 членов мафии
Итальянская полиция в ходе спецоперации задержала более 40 членов мафиозного клана «Ло Руссо». Об этом сообщает RAI.
43 члена камморы (неаполитанская преступная структура) обвиняются в создании преступного сообщества, ввозе наркотиков из-за рубежа и торговле запрещенными препаратами, а также незаконном хранении и ношении оружия.
Изъят также арсенал группировки: автомат Калашникова, пять ружей, шесть пистолетов, боеприпасы и бронежилеты.
Клан «Ло Руссо» основан в конце 1970-х годов братьями Сальваторе, Винченцо и Джузеппе Ло Руссо. Действует в Неаполе, преимущественно в районе Миано.