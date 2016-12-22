Итальянская полиция задержала более 40 членов мафии

Итальянская полиция в ходе спецоперации задержала более 40 членов мафиозного клана «Ло Руссо». Об этом сообщает RAI.

43 члена камморы (неаполитанская преступная структура) обвиняются в создании преступного сообщества, ввозе наркотиков из-за рубежа и торговле запрещенными препаратами, а также незаконном хранении и ношении оружия.

Изъят также арсенал группировки: автомат Калашникова, пять ружей, шесть пистолетов, боеприпасы и бронежилеты.

Клан «Ло Руссо» основан в конце 1970-х годов братьями Сальваторе, Винченцо и Джузеппе Ло Руссо. Действует в Неаполе, преимущественно в районе Миано.