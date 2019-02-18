Пакистан отозвал посла из Индии на фоне конфликта из-за теракта

Пакистан отозвал посла из Индии на фоне конфликта из-за теракта

Пакистан отозвал своего посла из Индии для консультаций, сообщил на своей странице в Twitter представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал.

Дипломат уточнил, что посол покинул Индию утром, 18 февраля.

В субботу, 16 февраля, аналогичную меру приняла Индия, которая также выразила «решительный протест» послу Пакистана.

Отношения двух стран обострились после теракта, произошедшего 14 февраля в штате Джамму и Кашмир в Индии. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции, погибли 44 человека.