Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС

Танки армии Израиля атаковали два поста представителей палестинского исламистского движения ХАМАС в ответ на ранение израильского военнослужащего. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Военнослужащие Израиля утверждают, что палестинцы бросили взрывное устройство через границу на территории сектора Газа, в результате чего израильский военный получил ранение. В ответ на этот инцидент танки атаковали два поста ХАМАС.

Пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра сообщил «РИА Новости», что в результате столкновений в городе Джабалия в центральной части анклава с израильскими военными были ранены девять палестинцев.

ХАМАС признана террористической организацией в ЕС, США, Израиле (в Великобритании — только боевое крыло), запрещена в Египте и Иордании. РФ, не причисляя эту партию к террористическим организациям, решительно осуждает проводившиеся ею теракты.

3 февраля инженерные части Армии обороны Израиля приступили к строительству надземного «умного забора» на границе с сектором Газа. Стена будет изготовлена из оцинкованной стали, вес всей конструкции достигнет 20 тыс. т, ее высота составит 6 м.