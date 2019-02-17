Петербургский вуз попросил проверить еще три корпуса после обрушения

Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где накануне обрушились кровля и перекрытия, попросил экспертов проверить не только пострадавшее здание, но и соседние корпуса № 1, 3 и 4. Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

Как пояснили в университете, цель дополнительных экспертиз — «определение возможности осуществления учебного процесса». ИТМО просит службу госстройнадзора и экспертизы Петербурга провести проверку до 19 февраля. До ее окончания занятий в трех корпусах проводиться не будет.

Обрушение перекрытий с пятого по второй этаж во втором корпусе университета произошло вечером 16 февраля. Из здания ИТМО эвакуировали 86 человек, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Однако глава МЧС Евгений Зиничев допускал, что под завалами могут находиться люди.