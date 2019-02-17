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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Власти Петербурга назвали новую причину обрушения в университете

Причинами обрушения кровли и перекрытий в здании Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) стали неверное складирование стройматериалов и перегруз конструкций. Об этом журналистам заявил глава оперативного штаба — вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, передает «РИА Новости».

«Известны те, кто занимался подрядными работами. А остальное даст следствие», — сказал вице-губернатор и уточнил, что представители подрядчика «присутствуют в другом месте».

МЧС установило более 60 подпорных стенок, для того чтобы избежать дальнейшего обрушения, добавил он.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что причина обрушения связана с реконструкцией здания, по его словам, «других версий каких-то экстремальных нет».

Фотогалерея 
Последствия обрушения в университете в Петербурге. Фоторепортаж

Обрушение перекрытий с пятого по второй этаж университета произошло вечером 16 февраля. Из здания ИТМО эвакуировали 86 человек, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Однако глава МЧС Евгений Зиничев допускал, что под завалами могут находиться люди. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Теги: Санкт-Петербург, обрушение, ИТМО
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