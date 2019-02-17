Власти Петербурга назвали новую причину обрушения в университете

Причинами обрушения кровли и перекрытий в здании Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) стали неверное складирование стройматериалов и перегруз конструкций. Об этом журналистам заявил глава оперативного штаба — вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, передает «РИА Новости».

«Известны те, кто занимался подрядными работами. А остальное даст следствие», — сказал вице-губернатор и уточнил, что представители подрядчика «присутствуют в другом месте».

МЧС установило более 60 подпорных стенок, для того чтобы избежать дальнейшего обрушения, добавил он.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что причина обрушения связана с реконструкцией здания, по его словам, «других версий каких-то экстремальных нет».