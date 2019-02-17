МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер с порывами 13–​18 м/с и гололедица на дорогах. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что такая погода будет сохраняться в столице до 11 часов утра воскресенья, 17 февраля. МЧС рекомендовало автомобилистам ездить медленнее и увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также парковать автомобили подальше от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики сообщили, что воскресенье сохранится теплая погода, которая установилась в конце текущей недели. Днем температура поднимется до двух градусов тепла.

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