ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,26 65,25 EUR Нал. 77,11 75,88 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6578,00 +33,82 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
В «Ростехе» рассказали об окончании испытаний ракет С-80ФП «Бронебойщик»
Лента новостей
Дома Urban Group в Подмосковье пообещали достроить за три года 12:14, Бизнес Джон Терри возглавит молодежную команду «Челси» 12:05, Спорт В «Ростехе» рассказали об окончании испытаний ракет С-80ФП «Бронебойщик» 11:29, Технологии и медиа СМИ сообщили о переговорах «Манчестер Юнайтед» с Зинедином Зиданом 11:20, Спорт Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 11:18, РБК и Элитная недвижимость Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская AfD 11:08, Политика В Якутии спасатели добрались до совершившего аварийную посадку вертолета 10:43, Общество Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек 10:34, Общество Следователи начали проверку по факту убийства полицейского в здании МВД 10:16, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 09:49, РБК и Мираторг В Македонии начался референдум о госнаименовании страны 09:36, Политика Губернатор Курганской области уйдет в отставку 09:01, Политика Тайфун «Трами» принесет ливневые дожди на Южные Курилы 08:31, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 08:06, Спецпроект РБК PINK После землетрясения в Индонезии зафиксировали 170 подземных толчков 07:29, Общество Умер американский блюзовый певец Отис Раш 06:58, Общество В Японии число пострадавших в результате тайфуна возросло до 48 человек 06:02, Общество Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе размещения миротворцев 05:50, Политика Трамп после Генассамблеи ООН заявил о возвращении уважения мира к США 05:37, Политика Трамп сравнил отношения с Ким Чен Ыном с влюбленностью 05:03, Политика Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Британии 04:57, Экономика Минобороны Британии отправит в Норвегию 800 военнослужащих 04:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 04:15, РБК и Canon В Волгограде около школы обезвредили снаряд времен Второй мировой войны 03:45, Общество СМИ увидели в подлодке «Казань» потенциального «грозного противника» США 03:31, Политика В США допустили возможность морской блокады России 02:58, Политика Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора 02:45, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook 02:17, Технологии и медиа
В «Ростехе» рассказали об окончании испытаний ракет С-80ФП «Бронебойщик»
Технологии и медиа, 11:29
0
В «Ростехе» рассказали об окончании испытаний ракет С-80ФП «Бронебойщик»

Испытания новых авиационных ракет класса «воздух — земля» С-80ФП «Бронебойщик» практически завершились, поэтому к концу 2018 года будет принято решение об их приеме на вооружение. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в кулуарах выставки ADEX-2018.

«Полетные испытания уже завершились, сейчас идет документальное оформление, мы надеемся, что окончательное решение будет в этом году», — заявил он.

Кочкин добавил, что в случае, если решение в отношении ракет будет положительным, они поступят на опытно-войсковую эксплуатацию уже в 2019 году.

Ранее было опубликовано видео пуска ракет С-80ФП «Бронебойщик», которые проводились с транспортно-боевого вертолета Ми-35М. Однако, по словам гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина, если ракеты примут на вооружение, то их установят на штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ракету С-80ФП «Бронебойщик» можно отнести к семейству неуправляемых авиационных ракет С-8. Особенностью ракеты является то, что она может взрываться как перед преградой, так и при ударе в нее и за ней — в зависимости от настроек взрывателя.
 

Теги: ракеты , вооружение , испытание ракеты
Главное
Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская AfD Политика
Материалы по теме
Вице-премьер Борисов назвал возможную причину падений ракет «Протон» Общество
Минобороны обосновало подлинность данных о сбившей ​Boeing MH17 ракете Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter