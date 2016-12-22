В «Ростехе» рассказали об окончании испытаний ракет С-80ФП «Бронебойщик»

Испытания новых авиационных ракет класса «воздух — земля» С-80ФП «Бронебойщик» практически завершились, поэтому к концу 2018 года будет принято решение об их приеме на вооружение. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в кулуарах выставки ADEX-2018.

«Полетные испытания уже завершились, сейчас идет документальное оформление, мы надеемся, что окончательное решение будет в этом году», — заявил он.

Кочкин добавил, что в случае, если решение в отношении ракет будет положительным, они поступят на опытно-войсковую эксплуатацию уже в 2019 году.

Ранее было опубликовано видео пуска ракет С-80ФП «Бронебойщик», которые проводились с транспортно-боевого вертолета Ми-35М. Однако, по словам гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина, если ракеты примут на вооружение, то их установят на штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ракету С-80ФП «Бронебойщик» можно отнести к семейству неуправляемых авиационных ракет С-8. Особенностью ракеты является то, что она может взрываться как перед преградой, так и при ударе в нее и за ней — в зависимости от настроек взрывателя.

