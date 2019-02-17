Порошенко объяснил необходимость для Украины «продолжать стрелять»

Украина обязана защищать свой суверенитет и поэтому не может прекратить «стрелять». Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции заявил президент страны Петр Порошенко. Запись выступления опубликована на сайте президента Украины.

«Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», — заявил Порошенко.

Он также поблагодарил «европейских партнеров» за поддержку и солидарность перед «агрессором» (имеется в виду Россия). Кроме того, Порошенко рассказал о своей гордости за Украину, которая, по его мнению, сейчас является «историей успеха», так как проводит реформы во время войны.​

В Мюнхене Порошенко также указал канцлеру Германии Ангеле Меркель на необходимость усиливать давление на Россию. Речь, в частности, шла о санкциях за инцидент с задержанием украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По данным Bloomberg, ЕС может ввести ограничения против нескольких россиян, связанных с задержанием.

Кроме того, во время конференции Порошенко отказался общаться с российскими телеканалами, потребовав от них извинений. При этом охранник президента не дал журналисту «России 1» подойти к Порошенко и оттолкнул его от главы государства.