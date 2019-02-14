В ВТБ назвали сроки запуска своего виртуального мобильного оператора

Виртуальный мобильный оператор от ВТБ должен заработать до конца года, рассказал журналистам в кулуарах инвестиционного форума в Сочи заместитель президента банка Анатолий Печатников, передает ТАСС.

«У нас в сентябре уже он заработает, появятся сим-карты ВТБ. Это все реальность, все заработает в конце этого года в партнерстве с Tele2», — сказал Печатников.

В сентябре 2016 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что ВТБ и Tele2 ведут переговоры о создании виртуального мобильного оператора.

В январе 2018 года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк обсуждает с «Ростелекомом» продажу своей доли в Tele2. Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% «Т2 РТК Холдинга», остальной долей владеет Tele 2 Russia Holding AB, которым, в свою очередь, владеет группа ВТБ (50%), Invitel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» (10%).