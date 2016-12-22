Сбербанк рассказал о запуске своего мобильного оператора в Москве

15 ноября в Москве и других регионах Центральной России будет запущен «СберМобайл» — оператор связи Сбербанка. Об этом представители банка объявили в среду, 26 сентября, передает корреспондент РБК.

Проект работает по модели виртуального оператора мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO). Такие операторы оказывают услуги под собственным брендом на сетях существующих операторов. В частности, «СберМобайл» использует сеть «Т2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2).

Партнеры начали тестировать проект еще в 2017 году под рабочим названием «Поговорим» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, в итоге они решили отказалась от тестового названия, так как оператор предоставляет не только голосовую связь, но и полный комплекс услуг для абонента. При этом Сбербанк рассчитывает договориться о сотрудничестве с другими сотовыми операторами. «Один из них проявил живой интерес», — отметил Хасис, не уточнив, о каком именно операторе идет речь.

Сбербанк не сообщает, какое количество абонентов рассчитывает привлечь. Лев Хасис лишь отметил, что, ​если в течение двух-трех лет показатель достигнет нескольких миллионов клиентов, Сбербанк будет считать проект «умеренно успешным».

О том, что Сбербанк планирует создать виртуального оператора, стало известно в апреле 2016 года. Тогда же источники на телеком-рынке сообщали, что банк ведет переговоры с двумя сотовыми операторами — «Т2 РТК Холдингом» и МТС. При этом банк не хотел, чтобы в названии бренда нового оператора звучало Сбербанк. Тогда же сообщалось, что целевая аудитория будущего проекта — клиенты банка: для них будут разработаны специальные тарифы, не привязанные к действующим тарифам оператора-партнера. На тот момент аналитики высоко оценивали перспективы будущего оператора, отмечая, что его преимуществом станет масштабная сеть отделений, имеющихся у Сбербанка, через которые можно распространять сим-карты.