Орешкин дал прогноз по инфляции на 2019 год

Орешкин дал прогноз по инфляции на 2019 год

В текущем году инфляция в России будет выше официального прогноза Минэкономразвития в 4,3%, но ее уровень будет ниже 5%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ТАСС.

«Мы сейчас будем все [макроэкономические] показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — сказал министр.

Ранее Минэкономразвития опубликовало доклад «Картина экономики. Январь 2019 года», в котором говорилось, что по итогам года «при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%».

В октябре 2018 года заместитель министра экономического развития Азер Талыбов заявил, что в первом квартале 2019 года инфляция достигнет пикового значения 5,5%.