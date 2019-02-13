Спутник «Глонасс-М» вывели на техобслуживание из-за возросшей погрешности

Один из навигационных спутников «Глонасс-М» временно вывели на техническое обслуживание. Об этом сообщается на сайте ​информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша.

Согласно данным таблицы, спутник под номером 731 запустили на орбиту 2 марта 2010 года, а ввели в эксплуатацию 28 марта. Он находился над южной частью Африки. По данным суточного мониторинга, его погрешность значительно превысила норму.

Навигационные спутники второго поколения «Глонасс-М» используют с 2001 года. Всего запустили 46 спутников. В систему входят 26 аппаратов, из которых используются 24. Им на смену готовят серию спутников третьего поколения ГЛОНАСС-К и ГЛОНАСС-К2.

17 июня 2018 года ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник «Глонасс-М». Пуск произвел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил России. 3 ноября прошлого года эта же ракета вывела еще один аппарат с космодрома Плесецк.