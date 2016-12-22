Полиция больше суток не может сбить летающие на территории Гатвика дроны

Полицейские и военные до сих пор не смогли сбить беспилотники, которые летают в районе лондонского аэропорта Гатвик, в связи с чем аэропорт будет закрыт как минимум до утра пятницы, 21 декабря. Об этом Sky News заявил главный операционный директор Гатвика Крис Вудраф.
Он отметил, что за последний час активность дронов была вновь зафиксирована, однако силы правопорядка никак не могут справиться с беспилотными летательными аппаратами.
По его словам, администрация Гатвика на постоянной основе рассматривает вопрос о возможности открытия аэропорта в пятницу. «Но мы работаем и над чрезвычайным планом на перспективу, согласно которому полеты завтра осуществляться не будут», — подчеркнул Вудраф.
В полиции считают, что летающие над аэропортом дроны, вероятнее всего, не принадлежат гражданским лицам. При этом полицейские не смогли назвать временные рамки, в которые им удастся ликвидировать летательные аппараты.
Лондонский аэропорт Гатвик полностью приостановил полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории, в ночь на 20 декабря. Позднее британская полиция заявила, что вторжение беспилотников в Гатвик было преднамеренным. К настоящему моменту более 120 тыс. пассажиров не смогли вылететь из-за этого инцидента.
Гатвик — второй по загруженности аэропорт Великобритании, он уступает Хитроу, также расположенному в Лондоне. Помимо этого, он занимает второе место в мире по загруженности среди аэропортов с одной взлетно-посадочной полосой (на первом месте по этому показателю Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи).