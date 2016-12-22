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Песков не нашел у Трампа готовых посоветовать встречу с Путиным людей
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Песков не нашел у Трампа готовых посоветовать встречу с Путиным людей
Конфликт в Азовском море, 01:27
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Песков не нашел у Трампа готовых посоветовать встречу с Путиным людей

В окружении президента США Дональда Трампа почти нет людей, способных адекватно оценивать отношения между Москвой и Вашингтоном, однако есть такие, кто может оценивать любые действия украинского президента Петра Порошенко с антироссийской точки зрения. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, сейчас в Вашингтоне практически нет людей, которые могут и готовы, и хотят давать трезвую оценку тому, что происходит между Америкой и Россией», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

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Также Песков отметил, что в окружении Трампа нет людей, которые могли бы сказать, что в инциденте с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе «была двоякая ситуация».

Как подчеркнул пресс-секретарь, в администрации американского президента не нашлось людей, способных посоветовать ему встретится с Владимиром Путиным и задать ему все интересующие вопросы по этому конфликту, при этом, возможно, «выразив потенциально негативное отношение к произошедшему».

«Наоборот, есть люди, которые готовы использовать любой поступок Порошенко — со знаком плюс или со знаком минус — для того, чтобы придать ему антироссийский крен, окрасить в антироссийские цвета», — заключил Песков.

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Три украинских корабля были обстреляны и задержаны в Керченском проливе 25 ноября. По версии ФСБ, они не сообщили о своих маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. В результате 24 моряка были отправлены под арест. Москва расценивает эти события как провокацию и вторжение в российские воды, Киев — как акт агрессии.

Теги: Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , отношения России и США
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