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Кремль назвал США жертвой украинской провокации в Черном море
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Кремль назвал США жертвой украинской провокации в Черном море
Политика, 01:02
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Кремль назвал США жертвой украинской провокации в Черном море

США вынуждены закрывать глаза на действия украинских властей в преддверии президентских выборов. Такое мнение в эфире «Первого канала» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Как предположил Песков, нынешний президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией, чтобы воспользоваться этим в своих интересах. По его словам, американцам в этом случае некуда деваться.

«Вашингтон должен поддерживать Порошенко, на реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает. Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», - цитирует Пескова агентство ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента России заявил, что США сейчас «находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи».

Речь идет об инциденте в конце ноября, когда российские пограничники задержали украинские военные корабли. В Москве заявили, что катера нарушили государственную границу с целью провокации. В Киеве утверждают, что российская сторона действовала незаконно и помешала прохождению кораблей из Одессы в Мариуполь.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объяснил решение отказаться о переговоров с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Буэнос-Айресе ситуацией в районе Азовского моря. Он заявил, что считает неправильным проводить встречу, пока Россия не отпустит задержанные суда и арестованных моряков.
Теги: Дмитрий Песков
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