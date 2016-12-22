Евросоюз назвал несвоевременным восстановление отношений с Сирией

В Европейском Союзе заявили, что время для нормализации отношений с сирийским правительством пока не наступило. Об этом говорится в заявлении к восьмому заседанию ассоциации ЕС — Египет, опубликованном на сайте Совета Европейского Союза.

«Учитывая активную роль Каира в Лиге арабских государств, ЕС пользуется возможностью подтвердить, что сейчас не время ни для нормализации отношений с Сирией, ни для реинтегрирования Сирии в международные организации», — говорится в документе.

При этом в ЕС отметили готовность помочь Дамаску в восстановлении инфраструктуры страны, как только будет достигнут «подлинный политический переходный процесс» на основе резолюции 2254 СБ ООН (2015) и Женевского коммюнике 2012 года.

Кроме того, в документе говорится о необходимости тщательного и независимого расследования военных преступлений и возможных преступлений против человечности на территории Сирии, а также привлечения виновных в этих деяниях к ответственности.

«ЕС по-прежнему привержен поддержке сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также стран, принимающих беженцев», — подтверждают в Брюсселе.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году ЕС приостановил сотрудничество с Дамаском, а также запретил представителям правительства участвовать в региональных программах объединения. Позднее Брюссель ввел санкции против страны и эмбарго на поставки нефти. В 2012 году Европа признала Коалицию сирийских революционных сил как легитимное представительство сирийского народа.