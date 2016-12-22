ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,02 67,67 EUR Нал. 78,98 77,34 USD Бирж. 68,43 +0,97 EUR Бирж. 78,50 +1,70 USD ЦБ. 67,37 +0,26 EUR ЦБ. 76,94 +0,46 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 4181,80 +293,80 IMOEX 2352,88 -0,24% RTSI 1083,47 -1,47% Brent 55,83 -2,82% DJIA 22981,67 -1,47% Nasdaq 6558,10 -1,19%
Президент Польши отозвал посла в Киеве
Лента новостей
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю 22:42, Политика Цены на нефть упали на 5% второй раз за неделю 22:32, Экономика Глава Минобороны Украины назвал приоритетом создание базы ВМС на Азове 22:12, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 21:59, РБК и Белая Дача Землетрясение на Камчатке обошлось без разрушений 21:46, Общество Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта 21:45, Бизнес МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили 21:44, Общество В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 21:16, Общество Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 21:14, Совместный проект Российский биатлонист установил личный рекорд на этапе Кубка мира 21:01, Спорт После землетрясения у берегов Камчатки объявили угрозу цунами 21:00, Общество Президент Польши отозвал посла в Киеве 20:47, Политика Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле Шакро 20:46, Политика Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 20:36, РБК и «Билайн» Бизнес В Германии Apple проиграла Qualcomm судебное дело о деталях iPhone 20:29, Технологии и медиа Reuters узнал о переговорах о снятии Минфином США санкций с ГАЗа 20:22, Бизнес 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 19:58, РБК и Philips Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян 19:55, Политика Полиция предупредила все аэропорты Германии о возможной угрозе 19:51, Общество Путин помиловал пятерых осужденных россиян 19:44, Общество Двух граждан Китая обвинили в десятилетних кибератаках на компании в США 19:29, Экономика Как выглядят самые необычные интерьеры в элитных домах 19:28, РБК и Элитная недвижимость Подъем столкнувшегося с танкером норвежского фрегата отложили до января 19:27, Общество Rusal без контроля: кто будет управлять компанией после соглашения с США? 19:26, Бизнес Российские фигуристы показали рекордный результат на чемпионате страны 19:13, Спорт В Латвии опубликовали карточки сотрудников КГБ 19:13, Общество Курс евро превысил 78 руб. впервые с конца сентября 19:06, Финансы Криптовалюты: что происходит с виртуальными деньгами сегодня 19:00, РБК и EXMO
Президент Польши отозвал посла в Киеве
Политика, 20:47
0
Президент Польши отозвал посла в Киеве

Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление об отзыве польского посла в Киеве Яна Пекло. Документ опубликован в правительственном вестнике Польши.

Указывается, что посол отзывается со своего поста с 31 января. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский указал, что данное решение не связано с польско-украинскими отношениями, передает «Польское радио».

Порошенко предложил избавиться от политических оценок Волынской трагедии
Политика

Пекло был назначен послом в Киеве в 2016 году. До этого был директором Польско-украинского фонда сотрудничества, как журналист освещал революцию в Румынии 1989 года и события в Югославии.

В начале июля президент Украины Петр Порошенко в 75-ю годовщину Волынской трагедии предложил отказаться от политических оценок исторического прошлого. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании правды о Волынской резне.

Волынской резней называют массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в России) этнических поляков в 1943 году.

Теги: Польша , Украина
Главное
Цены на нефть упали на 5% второй раз за неделю Экономика
Материалы по теме
В Польше увидели угрозу экономике в оттоке украинских трудовых мигрантов Экономика
Премьер-министр Польши назвал условие примирения поляков с украинцами Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter