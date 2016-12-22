Президент Польши отозвал посла в Киеве

Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление об отзыве польского посла в Киеве Яна Пекло. Документ опубликован в правительственном вестнике Польши.

Указывается, что посол отзывается со своего поста с 31 января. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский указал, что данное решение не связано с польско-украинскими отношениями, передает «Польское радио».

Пекло был назначен послом в Киеве в 2016 году. До этого был директором Польско-украинского фонда сотрудничества, как журналист освещал революцию в Румынии 1989 года и события в Югославии.

В начале июля президент Украины Петр Порошенко в 75-ю годовщину Волынской трагедии предложил отказаться от политических оценок исторического прошлого. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании правды о Волынской резне.

Волынской резней называют массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в России) этнических поляков в 1943 году.