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Порошенко предложил избавиться от политических оценок Волынской трагедии
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Порошенко предложил избавиться от политических оценок Волынской трагедии
Политика, 18:17
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Порошенко предложил избавиться от политических оценок Волынской трагедии
Президент Украины Петр Порошенко предложил Польше отказаться от политических оценок исторического прошлого. Такое заявление он сделал в 75-ю годовщину Волынской трагедии
Петр Порошенко (Фото: Wojciech Pacewicz / EPA / ТАСС)

Выступая на открытии памятника в селе Сахрынь в память о погибших там украинцах, Порошенко заявил, что выступает против односторонних политических оценок общего исторического прошлого, поскольку они не способствуют процессу исторического примирения, сообщает агентство УНИАН.

По словам Порошенко, «трагические конфликты между украинцами и поляками во время Второй мировой войны» требуют тщательных исследований, которыми должны заниматься историки и ученые двух стран. «Мы никогда не дадим политизировать эти страницы нашей истории», — сказал он.

Памятник в Сахрыни, который открывал украинский президент, посвящен событиям марта 1944 года. Тогда отряд польских подпольщиков напал на село, в котором жили преимущественно украинцы и русины. В результате атаки погибли, по разным оценкам, от 200 до 1000 человек.

Подпольщики рассматривали свои действия как превентивную акцию перед возможными атаками на польские села бойцов Украинской повстанческой армии (запрещенная в России УПА), до этого устраивавших карательные операции на Волыни (Волынская трагедия), в ходе которых погибли десятки тысяч мирных жителей.

В Польше идеология УПА и лидера украинских националистов Степана Бандеры запрещена. С 1 марта в Польше вступил в силу закон «Об Институте национальной памяти», который вводит ответственность за обвинение польского народа в причастности к холокосту и пропаганду «бандеровской идеологии». Наказание за нарушение вводится в виде штрафа или тюремного срока до трех лет. Также к ответственности будут привлечены те, кто отрицает Волынскую резню.

В марте этого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал статью, в которых сравнил действия националистов на Волыни с действиями польских повстанцев, устраивавших кровавые операции против украинских сел. В ответ заместитель министра иностранных дел Польши Бартощ Цихоцкий обвинил Климкина в «исторической неграмотности» и отрицании Волынского преступления.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Польша , Петр Порошенко , Украина
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