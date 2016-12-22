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Reuters узнал о переговорах о снятии Минфином США санкций с ГАЗа
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Reuters узнал о переговорах о снятии Минфином США санкций с ГАЗа
Новые санкции США, 20:22
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Reuters узнал о переговорах о снятии Минфином США санкций с ГАЗа

Бизнесмен Олег Дерипаска работает над снятием санкций с автомобильного завода ГАЗ, входящего в его холдинг «Русские машины», сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров. В октябре вице-премьер Дмитрий Козак называл среди возможных вариантов вывода ГАЗ из-под санкций продажу доли в нем концерну Volkswagen.

По словам одного из источников агентства, переговоры о снятии ограничений с ГАЗа продолжаются. «Они отделены от переговоров о других компаниях Дерипаски, потому что это [автомобили] другой рынок и другие игроки заинтересованы в снятии санкций», — сказал источник.

Другой собеседник Reuters отметил, что основной акцент в вопросе снятия санкций будет сделан на изменении состава акционеров, а еще два источника указали, что может быть продана часть активов ГАЗа или доля в нем.

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В Volkswagen, комментируя эти сведения, заявили, что следят за развитием ситуации. Минфин США, ГАЗ и представитель Дерипаски не ответили на запросы агентства.

19 декабря стало известно, что Минфин США уведомил конгресс о решении снять санкции с компаний Дерипаски UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Ведомство объяснило это тем, что Дерипаска сократил долю в указанных компаниях. Так, доля Дерипаски в En+ сократилась примерно с 70 до 44,95% без права увеличения. В компании UC Rusal заявили, что приветствуют решение Минфина.

Теги: Олег Дерипаска , Санкции , Минфин США
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