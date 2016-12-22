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Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкций
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Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкций
Бизнес, 09:39
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Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкций

UC Rusal приветствует решение Минфина США о скором снятии санкций с компании. Об этом говорится в сообщении Rusal, поступившем в РБК.

«Мы приветствуем решение OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) и будем и впредь делать все необходимое для возвращения компании к штатным условиям работы», — заявили в Rusal.

Ранее 20 декабря акции Rusal на Гонконгской бирже подскочили на 25% после объявления о скором снятии ограничительных мер.

Снятие санкций с компаний Дерипаски. Главное
Бизнес

Накануне, 19 декабря, Минфин США сообщил, что UC Rusal исключат из санкционного списка в течение 30 дней, в связи с выполнением компанией всех условий американского ведомства. Так, доля Олега Дерипаски в En+ сократится с 70 до 44,95% без права ее увеличения. Активы бизнесмена попали под санкции США в апреле 2018 года, когда был опубликован «кремлевский список». Тем не менее, уже в мае американский Минфин допустил снятие санкций с Rusal при условии, что группа En+ Дерипаски продаст свои 48% акций. Председатель совета директоров En+ Грегори Баркер представил план, который заключался в снижении доли Дерипаски до уровня ниже 50%, назначении новых членов совета директоров и передаче активов бизнесмена в управление структуре, одобренной OFAC. Дерипаска покинул советы директоров En+ и UC Rusal.

Теги: UC Rusal , решение , снятие санкций
Главное
Rusal и En+ резко подорожали после сообщений о скором снятии санкций США Бизнес
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