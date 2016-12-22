В Латвии опубликовали карточки сотрудников КГБ

Национальный архив Латвии открыл доступ к часть картотеки Комитета государственной безопасности (КГБ), сообщает Delfi.

Отмечается, что архив выложен в виде файлов в формате PDF, которые представляют собой сканы документов. Основная часть карточек на русском языке, указывает портал.

Около 10,6 тыс. карточек расположены в алфавитном порядке, в них содержатся данные о работавших в 1980-х годах агентах и исключенных. Кроме того, в архиве есть общие данные о лицах, которые планировали выехать из СССР за рубеж, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки. Среди опубликованных документов есть и данные «внештатных оперативных работников КГБ», которые оказывали помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных и промышленных объектах, а также отдельных учреждениях Минобороны.

В начале января президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о статусе участника Второй мировой войны, согласно которому не разрешается признавать ветеранами сотрудников КГБ СССР и КГБ Латвии. Исключение сделано для сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структур подразделений этих ведомств.