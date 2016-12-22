Bild опубликовал фото выданного Путину удостоверения «Штази»

Документ был обнаружен в архиве отдела кадров дрезденского управления Министерства госбезопасности ГДР. Служивший в КГБ Владимир Путин работал в Дрездене в 1985–1990 годах

Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски). По информации издания, документ был обнаружен при изучении архивов бывшего управления «Штази» в Дрездене.

​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу корреспондента РБК прокомментировать сообщение Bild предложил обращаться в Службу внешней разведки (СВР).

«Я могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, КГБ и «Штази» были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», — добавил Песков.

РБК направил запрос официальному представителю Службы внешней разведки Сергею Иванову.

В середине 1980-х годов закончивший Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки) Путин был направлен на работу в ГДР. В официальной биографии президента на сайте Кремля говорится, что в 1985–1990 годах он «проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене» и дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.

​«У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды», — вспоминал сам Путин.

​Известно, что в 1989 году Путин был награжден бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР». Однако, как отмечает Bild, о его связи со спецслужбой ГДР до сих пор не знали даже в управлении федерального комиссара по отчетам «Штази» (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, BStU).