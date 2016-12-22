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Курс евро превысил 78 руб. впервые с конца сентября
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Курс евро превысил 78 руб. впервые с конца сентября
Финансы, 19:06
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Курс евро превысил 78 руб. впервые с конца сентября

Курс евро на Московской бирже превысил 78 руб. впервые с 24 сентября. Это следует из данных торгов на Мосбирже.

По данным биржи на 18:40 мск, максимум составил 78,12 руб.

При этом курс доллара на Мосбирже превысил 68 руб. впервые с 14 ноября. По состоянию на то же время максимум составил 68,48 руб. за доллар.

Накануне курс евро также поднялся выше 77 руб. впервые с 14 ноября. Однако затем, после согласия Минфина США исключить компании Олега Дерипаски UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка, курс рубля начал укрепляться.

Рубль укрепился на фоне сообщения о снятии санкций с En+
Экономика

К 21:10 мск доллар стоил 66,97 руб., но позже скорректировался до 67,14 руб. После объявления Минфина США курс евро упал до 76,35 руб., однако после небольшой коррекции поднялся до 76,72 руб.

Евро упал в сентябре, в конце августа его курс был 78 руб.

Теги: курс доллара , Мосбиржа
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