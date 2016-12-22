Курс евро превысил 77 руб. впервые за месяц

Курс евро поднялся выше 77 руб. впервые с 14 ноября. Это следует из данных Мосбиржи.

На максимуме курс европейской валюты на торгах 19 декабря составил 77,235 руб., (+0,81% к закрытию предыдущих торгов). По данным на 16:54 мск максимальная цена за доллар составляла 67,75 руб.

Банк России 14 декабря решил повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75%, — это второе повышение за год. Регулятор заявил, что повышение ставки носит упреждающий характер и связано с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.