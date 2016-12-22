Посол США высказался за возвращение отношений с Москвой к прежнему уровню

Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что США и России необходимо возвращать отношения на прежний уровень, а не сворачивать их «до чего-то совершенно не свойственного» ни для одной из сторон. Видеозапись его обращения опубликована в Twitter посольства США.
По его словам, ослабление отношений между странами привело, в том числе, к закрытию в России американских центров и сокращению числа консульств. Хантсман отметил, что это пример отношений, которые двигаются не в том направлении.
В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что напряженность между Москвой и Вашингтоном нарастает. По его словам, об этом свидетельствует размещение военной инфраструктуры НАТО недалеко от российских границ.
В конце марта власти России решили закрыть консульство США в Санкт-Петербурге из-за закрытия российского генконсульства в Сиэтле и высылки дипломатов. В начале апреля американские дипломаты покинули здание бывшего консульства.