Лавров заявил о нарастающей конфронтации между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфронтация и напряженность между Москвой и Вашингтоном нарастает. Об этом, по его мнению, свидетельствует размещение военной инфраструктуры НАТО недалеко от российских границ, передает «РИА Новости».

«Если брать накал политических страстей, накал риторики <...> да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам <...> в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах», — заявил министр.

По словам Лаврова, Североатлантический альянс размещает свой контингент в Прибалтике и странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. «Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину», — добавил глава российского МИДа.

Министр считает, что подобные действия увеличивают риск военных конфронтаций, что неприемлемо для России. Он отметил, что американские партнеры были об этом предупреждены.​

2 сентября Сергей Лавров заявил, что развитие отношений России и США в ближайшем будущем «не очень лучезарное», но в итоге они вернутся на «уровень настоящих стратегических партнеров». «Когда Россия и США ладят между собой, весь мир от этого выигрывает. Становится меньше конфликтов, становится меньше кризисов, меньше льется крови. И больше выгод для экономических операторов наших стран», — сказал он.