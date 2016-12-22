«Ямал СПГ» избрал нового гендиректора

Совет директоров «Ямал СПГ» избрал новым гендиректором компании Игоря Колесникова. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что Колесников вступит в должность 12 января. Ранее он занимал пост первого заместителя директора «Ямал СПГ».

Бывший глава «Ямал СПГ» Евгений Кот переходит в НОВАТЭК. Он был избран зампредом правления НОВАТЭКа и директором по СПГ. «Ямал СПГ» Кот возглавил в 2014 году, когда было только принято решение о строительстве завода.

22 ноября «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на третьей технологической линии в режиме пусконаладочных работ. С запуском третьей очереди совокупная мощность завода достигла 16,5 млн т в год.