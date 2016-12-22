SpaceX в третий раз отложила запуск ракеты со спутником ВВС США

SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 c новейшим спутником геолокации GPS для ВВС США. Об этом сообщается на сайте компании.
О новой дате запуска будет сообщено позднее. Планируется, что спутник будет выведен на орбиту через 1 час 58 минут после запуска. Согласно требованиям миссии, SpaceX не будет пытаться вернуть первую ступень Falcon 9 на Землю после вывода спутника на орбиту.
Изначально запуск должен был состояться 18 декабря. Сначала он задерживался из-за ветра, а потом из-за неточных показателей сенсоров первой ступени. Накануне, 19 декабря, SpaceX вновь отложила запуск для дополнительной проверки сенсоров первой ступени.
5 декабря SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. 8 декабря космический грузовик пристыковался к МКС. При этом корабль смог сделать маневр со второй попытки из-за проблем со связью.