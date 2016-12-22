SpaceX не смогла посадить первую ступень ракеты обратно на космодром

Первая возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая отправила к МКС космический грузовик Dragon, упала в океан вместо того, чтобы сесть на космодром на мысе Канаверал, говорится в сообщении в Twitter главы частной космической компании SpaceX Илона Маска.

Маск добавляет, что упавший ускоритель продолжает передавать данные и, вероятно, не был поврежден при падении. По его словам, возможная причина — некорректная работа двигателя из-за неполадок с гидравликой.

На поиски ступени отправились специальные суда.

Космический грузовик Dragon благополучно вышел на орбиту и раскрыл солнечные панели.

Dragon после старта вышел на запланированную орбиту.

Этот пуск стал 20-м запуском для SpaceX в 2018-м году — это стало рекордным показателем для компании. Днем ранее компания запустила другую Falcon 9 с 50 микроспутниками.