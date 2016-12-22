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Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС со второй попытки
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Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС со второй попытки
Технологии и медиа, 17:45
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Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС со второй попытки

Американский космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

Корабль пристыковался к станции в 4:21 по Тихоокеанскому времени (15:21 мск).

При этом Dragon смог пристыковаться к МКС только со второй попытки из-за проблем со связью. Сначала корабль приблизился к станции на расстояние 10 м, после чего вынужден был отступить на расстояние в 30 м, пока диспетчеры NASA работали над решением проблемы.

Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon 5 декабря. На его борту находилось более 2,5 т грузов.

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Ранее стало известно, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая отправила к МКС космический грузовик, упала в океан вместо того, чтобы приземлиться на космодроме на мысе Канаверал. Глава SpaceX Илон Маск назвал одной из возможных причин некорректную работу двигателя из-за неполадок с гидравликой.

 

Теги: Космос , космический корабль
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