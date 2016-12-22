Порошенко пересчитал российские танки и военных на границе с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия с конца августа укрепила свою военную группировку вдоль границы с Украиной — «от Белоруссии до оккупированного Крыма и Приднестровья». Об этом он написал в Twitter
По его словам, в наземную группировку России, находящуюся «на временно оккупированных территориях в Донбассе и Крыму», входят 28 батальонов тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронемашин, 1230 артиллерийских систем и более 440 ракетных систем залпового огня. Кроме того, вдоль границ расположены шесть оперативно-тактических ракетных комплексов. Россия неоднократно отрицала, что является стороной конфликта в Донбассе.
Порошенко отметил, что, по данным космической разведки, российские танки находятся на расстоянии 18 км от украинской границы. По его словам, на одном из направлений с середины сентября численность российских танков выросла почти втрое — с 92 до 250 единиц.
Украинский президент подчеркнул, что Киев после введения военного положения укрепил свою обороноспособность. «Мы усилили противовоздушную оборону государства, усилив Воздушные силы на опасных направлениях. Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские военные в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора», — написал Порошенко.
Поводом для введения военного положения на Украине стало задержание украинских военных кораблей в районе Керченского пролива российскими пограничниками. Инцидент произошел в конце ноября, в ВМС Украины указывали, что предупреждали о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. По данным ФСБ России, два украинских артиллерийских корабля и буксир не остановились по требованию пограничников и нарушили государственную границу. В Киеве восприняли произошедшее как акт агрессии, Порошенко заявлял, что это был «не просто инцидент и не кризис, это война».