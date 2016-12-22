В Литве из-под ареста освободили подозреваемого в шпионаже на Россию

В Литве 19 декабря из-под стражи освободили гражданина России и бывшего лидера просоветской организации «Единство» Валерия Иванова, подозреваемого в шпионаже на Россию. Об этом сообщает портал Delf.
«Могу подтвердить, что сегодня этого человека освободили», — заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
Она добавила, что данное решение было принято в связи с тем, что больше нет необходимости удерживать Иванова под арестом. Ему назначили меры пресечения, которые «обеспечат его участие в процессе».
Валерия Иванова задержали 18 декабря. Во время обысков у него нашли оружие.
Помимо Иванова 19 декабря по подозрению в разведдеятельности в пользу России арестовали бывшего председателя «Социалистического народного фронта» Альгирдаса Палецкиса. Источники Delfi в полиции отметили, что оппозиционера задержали с поличным: он занимался сбором информации по заказу российских спецслужб.