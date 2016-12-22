Посольство сообщило о задержании россиянина в Литве

Литовская полиция задержала в Вильнюсе гражданина России, причины произошедшего пока неизвестны. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Литве.

Дипломаты рассказали, что задержание В.В.Иванова произошло 18 декабря. «Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что сотрудники посольства добиваются организации срочной консульской встречи с задержанным.