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Кудрин отказался ехать на форум в Давос
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Кудрин отказался ехать на форум в Давос
Политика, 13:52
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Кудрин отказался ехать на форум в Давос

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отказался от поездки в Давос на Всемирный экономический форум из-за своей большой загрузки в России. Об этом он заявил журналистам, сообщает «РИА Новости».

«Я пока не планирую в следующем году ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь. В январе мы сдаем целый ряд новых технических подходов. Я теперь не как эксперт работаю, у меня есть своя функция», — заявил Кудрин.

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В то же время председатель Счетной палаты назвал решение организаторов форума отменить ограничение на участие для российских бизнесменов «понятным», а Давос — площадкой для «объединения усилий» и «преодоления разногласий».

В начале ноября российских предпринимателей Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина отстранили от участия в форуме в связи с обеспокоенностью международных организаций из-за американских санкций, введенных против бизнесменов. Тем не менее 15 декабря стало известно, что делегация из России примет участие во Всемирном экономическом форуме, так как его организаторы отменили наложенное ранее ограничение.

Теги: Кудрин , Давос , Всемирный экономический форум
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