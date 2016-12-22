Кудрин отказался ехать на форум в Давос

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отказался от поездки в Давос на Всемирный экономический форум из-за своей большой загрузки в России. Об этом он заявил журналистам, сообщает «РИА Новости».

«Я пока не планирую в следующем году ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь. В январе мы сдаем целый ряд новых технических подходов. Я теперь не как эксперт работаю, у меня есть своя функция», — заявил Кудрин.

В то же время председатель Счетной палаты назвал решение организаторов форума отменить ограничение на участие для российских бизнесменов «понятным», а Давос — площадкой для «объединения усилий» и «преодоления разногласий».

В начале ноября российских предпринимателей Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также главу ВТБ Андрея Костина отстранили от участия в форуме в связи с обеспокоенностью международных организаций из-за американских санкций, введенных против бизнесменов. Тем не менее 15 декабря стало известно, что делегация из России примет участие во Всемирном экономическом форуме, так как его организаторы отменили наложенное ранее ограничение.