Путин назвал Кудрина товарищем и хорошим специалистом

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин является хорошим и надежным специалистом, к советам которого он прислушивается. Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

«Я с большим уважением отношусь к Алексею Леонидовичу. Он мой товарищ и он хороший специалист. Я, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям», — сказал Путин.

При этом президент добавил, что темпы экономического роста в России на уровне 1% в год, по оценке Кудрина, были в стране еще тогда, когда сам Кудрин был вице-премьером. «Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая», — отметил Путин. По его мнению, «считать механически» этот показатель нельзя.

Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов и вице-премьера в сентябре 2011 года. В 2016 году он стал председателем совета Центра стратегических разработок, который занимается программой реформ для главы государства. В мае Путин предложил назначить Кудрина главой Счетной палаты, и он согласился занять эту должность. По мнению Кудрина, палате необходимо следить за тратами государственных инвестиций, а также за тем, чтобы они приближали страну «к национальным целям». Он также заявлял, что важными задачами является переход к цифровизации контрольных процессов, открытость аудита и создание механизмов предотвращения коррупции.