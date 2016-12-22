Франция сохранит военный контингент в Сирии после вывода войск США

Франция останется в Сирии после вывода американского контингента. Об этом заявила в эфире телеканала CNews министр по европейским делам при МИДе Натали Луазо.

«Пока, конечно, мы останемся в Сирии. Борьба с терроризмом не окончена», — сказала она, добавив, что международная коалиция во главе с США добилась «значительного прогресса» в Сирии.

В своем аккаунте в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что в настоящее время террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) ослаблена как никогда прежде и ушла в подполье. Она добавила, что ИГ потеряло более 90% своей территории​ и у организации больше нет логистики.

«Но ИГ не вычеркнуто с карты, не уничтожены его корни. Необходимо военным путем окончательно победить последние очаги этой террористической организации», — написала она.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединенных Штатов над ИГ и добавил, что борьба с террористической организацией являлась единственной причиной пребывания в Сирии американского военного контингента. В связи с этим он распорядился вывести войска США из Сирии. Американский чиновник рассказал Reuters, что это займет 60–100 дней. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также добавила, что из страны эвакуируют сотрудников Госдепартамента США.