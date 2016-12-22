Корабль «Союз МС-09» отстыковался от МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09», на борту которого российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор, отстыковался от Международной космической станции, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-09» совершит посадку на территории Казахстана в 08 час. 03 мин. мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что корабль находился в составе МКС с июня. В августе в корпусе «Союза» нашли микротрещину, отверстие закрыли с помощью заплатки из эпоксидной смолы.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин изначально говорил, что отверстие могло появиться из-за преднамеренных действий дрелью, но позже заявил, что «ситуация оказалась намного сложнее». Образцы обшивки пообещали передать следствию.