Ракета «Союз-СТ-А» вывела на орбиту французский спутник

Ракета-носитель «Союз-СТ-А», запущенная с космодрома Гвианского космического центра, успешно вывела на орбиту французский спутник CSO-1, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«В результате проведенной пусковой кампании Arianespace VS20 спутник CSO-1 был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 км», — говорится в сообщении.

Ракета стартовала в 19:37 мск, через 8 минут 49 секунд отделился головной блок, а спустя час произошло отделение спутника.

Спутник CSO-1 предназначен для оптико-электронной разведки, он способен делать снимки земной поверхности с разрешением до 35 см. Изначально его должны были вывести на орбиту 18 декабря, но запуск перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

В ноябре с аэродрома Куру во Французской ​Гвиане запустили ракету «Союз-СТ» с европейским метеоспутником Metor-C.