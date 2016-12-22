Ракета Vega с марокканским спутником стартовала с космодрома в Гвиане
Технологии и медиа, 05:00
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Ракета Vega с марокканским спутником стартовала с космодрома в Гвиане
Европейская ракета-носитель Vega с марокканским спутником Mohammed VI стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается в Twitter компании Arianespace, обслуживающей космодром. Старт был дан в 04:43 мск, спустя несколько часов ракета выведет спутник на орбиту.
Разработкой марокканского спутника занимался консорциум Thales Alenia Space. Аппарат будет использоваться для картографических работ, мониторинга сельхозработ в Марокко, наблюдением за окружающей средой и береговой зоной, предотвращению стихийных бедствий.
В начале ноября с космодрома Куру запустили российскую ракету-носитель «Союз-СТ» с европейским метеоспутником Metop-C.