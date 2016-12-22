Ракета «Союз-СТ» с европейским спутником стартовала с космодрома в Гвиане
Технологии и медиа, 04:15
0
Ракета «Союз-СТ» с европейским спутником стартовала с космодрома в Гвиане
Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с европейским метеоспутником Metop-C стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается в Twitter компании Arianespace, обслуживающей космодром. Старт был дан в 03:48 мск, спустя несколько часов ракета выведет спутник на орбиту.
Metop-C — третий и последний спутник Европейской организации спутниковой метеорологии (Eumetsat). Система позволяет прогнозировать погоду с помощью спутников на срок от 12 часов до 10 дней. Первый спутник Eumetsat Metop-A был запущен в 2006 году, Metop-B — в 2012 году.
В марте с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими спутниками O3b.