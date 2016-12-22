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Украина объяснила гибель россиянина в львовской тюрьме несчастным случаем
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Украина объяснила гибель россиянина в львовской тюрьме несчастным случаем
Украинский кризис, 19:16
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Украина объяснила гибель россиянина в львовской тюрьме несчастным случаем

Россиянин Валерий Иванов скончался в львовской тюрьме после падения с лестницы, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В сообщении говорится, что Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил сменить перегоревшую лампочку. Он залез на складную лестницу, не удержался и упал на спину. Затылком он ударился об урну и получил смертельную травму.

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Местной прокуратурой открыто уголовное производство с пометкой «несчастный случай», ведется следствие. Результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщил, что российский доброволец Валерий Иванов скончался в карцере львовской тюрьмы от побоев охраны. Она отметила, что Иванов, воевавший на стороне непризнанной республики, числился в списках на обмен, однако в последний момент украинские власти исключили из списков его и еще нескольких россиян.

Теги: несчастный случай , доброволец
Главное
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