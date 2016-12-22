Россиянин умер в тюрьме в Львовской области

В тюрьме в Львовской области умер российский гражданин Валерий Иванов, заявили в посольстве России на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».
Инцидентом занимается генконсульство России во Львове. Представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе Минской группы Ольга Кобцева заявила агентству, что Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Россиянин, по ее словам, был добровольцем, который воевал на стороне непризнанной республики. Изначально он присутствовал в списках на обмен пленными, но в итоге был исключен из него с еще несколькими гражданами России.
В апреле украинские власти предложили обменять 20 содержащихся у них в заключении россиян на сидящих в российских тюрьмах украинцев. В середине мая Украина потребовала освободить 24 своих граждан из мест заключения в России, кроме того, еще 40 украинцев были названы находящимися в заключении в Крыму. В июне Киев передал российской стороне список с именами украинских граждан.